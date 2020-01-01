أين الخلل في هجوم آرسنال مع آرتيتا؟

مشكلة كبيرة يواجهها المدرب الإسباني مع المدفعجية

واصل آرسنال تخبطه تحت قيادة مدربه الجديد مايكل آرتيتا، بالسقوط في فخ التعادل الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخطف نقطة بشق الأنفس من ملعب "تيرف مور"، بعد انتهاء مباراته مع صاحب الأرض بيرنلي بدون أهداف.

واعتقد الكثير من عشاق النادي اللندني أن قدوم مساعد بيب جوارديولا السابق، سيساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الاقتراب من مرحلة الانهيار في نهاية حقبة أوناي إيمري وفترة فيردريك ليونبرج المؤقتة، لكن حتى الآن، لم يشعر المشجع العادي بأي تأثير حقيقي أو ملموس مع المدرب الجديد.

وبالنظر إلى أرقامه، سنجد أنه لم يفز سوى في مباراة واحدة من أصل سبع مباريات له في سُدّة حكم ملعب "الإمارات"، وباعترافه قبل معسكر دبي الشتوي، فإنه لم يطبق أسلوبه في النواحي الهجومية كما يريد حتى الآن، وذلك لتبرير معدل الأهداف الهزيل، بتسجيل ثمانية أهداف في مبارياته السبع!

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صحيح آرتيتا دعا لاعبيه لتحسين أدائهم في الشق الأمامي، لكن قبل ذلك، ينبغي عليه إعادة النظر حول توظيفه للمهاجمين، وبالأخص الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بالاعتماد عليه أقرب ما يكون للاعب الجناح على أطراف الملعب، ما يتسبب في استنفاذ طاقته بطريقة سلبية، بدلاً توظيفه بشكل صحيح داخل مربع العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، يعطي تعليمات للموهوب البرازيلي جابرييل مارتينيلي بالتحرك أكثر في جهة اليمين، رغم أن مصدر خطورته يكمن في انطلاقاته في الثلث الأخير من الملعب في الجهة اليسرى، فضلاً عن ورطة غياب صانع الألعاب القادر على ربط الوسط والهجوم، بعد الهبوط العجيب في مستوى الألماني مسعود أوزيل.

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ولا يعطي بطل العالم 2014 الإضافة المطلوبة منه في الثلث الأخير من الملعب، وكأنه فقد نسق اللعب السريع، أو مستواه لم يعد يؤهله للعب في هذا المستوى التنافسي في كرة القدم، الشاهد أن سوء حالته يؤثر بشكل سلبي على فاعلية المهاجمين، حيث لا يجد أوباميانج ومعاونيه في الهجوم المد ولا الدعم الكافي، من اللاعب المكلف بضرب الدفاعات بتمريرات في العمق أو بتمرير للظهير أو الجناح لتنويع الهجوم.

على أي حال. أظهرت التجارب السابقة أن حلقة الوصل بين الوسط والهجوم في الفريق بالكاد مفقودة، بجانب ذلك لا يوجد اتصال بين المهاجمين، تشعر وكأن كل لاعب في الخط الأمامي يلعب بمفرده، والسبب المسافة البعيدة بينهم، وكما أشرنا لاعتماده على أوبا ومارتينيلي في مراكز ومناطق بعيدة عن مربع العمليات، وإذا لم يتدارك هذه الأخطاء مع عودته من العطلة الشتوية، فسوف تستمر النتائج السلبية ما لم تعود الشراسة الهجومية.