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أسطورة ليفربول: نحتاج للتعاقد مع بديل لصلاح

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أسطورة ليفربول يرى ضرورة التعاقد مع مهاجم. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلب بول أينس، أسطورة ليفربول، من إدارة الريدز ضرورة التعاقد مع مهاجم لخلافة المصري محمد صلاح في الفريق.

وكان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد أكد إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة في يناير المقبل.

وقال أينس في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "الفريق الحالي جيد ومتماسك ولذلك أفضل طريقة لتطويره تكون بالتعاقد مع المواهب الشابة التي قد تساعد الفريق في المستقبل".

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وتابع: "أتمنى ضم سانشو إلى ليفربول. إنّه لاعب رائع ولديه إمكانيات كبيرة للغاية كما أنّه تحلى بالشجاعة حينما قرر اللعب في ألمانيا".

لاعب ليفربول السابق أكد على ضرورة منح سانشو فرصة جيدة للعب في "أنفيلد" حتى يقبل الانضمام للريدز، فهو بأمس الحاجة للمشاركة باستمرار.

وحول الصفقات المطلوبة في يناير، أكد أينس أن كلوب بحاجة للتعاقد مع مهاجم صريح، مشيرًا لصعوبة التعاقد مع لاعب جيد في يناير.

واختتم: "محمد صلاح يقدم مستويات جيدة ولكن لو تعرض للإصابة فلا يوجد بديل له في ليفربول لذلك لابد من جلب مهاجم".

صلاح يتصدر هدافين ليفربول في البريميرليج بتسجيله 11 هدفًا حتى الآن.

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