أيمن يحيى يعتذر لجماهير النصر على خسارة الكلاسيكو

لاعب النصر يعتذر لجماهير ناديه على الخسارة أمام الأهلي.

حرص أيمن يحيى، لاعب فريق نادي النصر، على توجيه اعتذارًا إلى جماهير ناديه، بعد الخسارة أمام الأهلي، في الكلاسيكو، باللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت.

الأهلي حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وقال يحيى خلال تصريحات تليفزيونية: "نوجه التهنئة إلى الأهلي على الفوز، ونعتذر لجماهير النصر، وسنقدم كل ما لدينا خلال المباريات المقبلة، ونحن نمتلك الأفضل".

أيمن يحيى تابع: "لا توجد أي ضغوطات على لاعبي النصر خلال هذه الفترة، وسنتجاوزها وأعد الجميع بأن القادم أفضل للعالمي".

أيمن يحيى هو صاحب هدف النصر الوحيد في المباراة، والذي جاء في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بعد ثواني معدودة من هدف الأهلي الأول.

الأهلي استطاع أن يرفع رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني، بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتصدر بـ19 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".