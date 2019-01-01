أيمن حفني يقترب من مغادرة الزمالك بعرض خليجي

عرض خليجي يقرب أيمن حفني من مغادرة الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واللاعب يطلب تقديم عرض رسمي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تلقى أيمن حفني نجم الزمالك المصري عرضًا من أجل الرحيل لأحد الفرق الخليجية خلال الفترة المقبلة، لم يتم الكشف عن اسمه.

جاء هذا بحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة، وذكرت أن أحد وكلاء اللاعبين قد أحضر عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الخليجية لضمه في الصيف القادم.

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وذكرت التقارير أن اللاعب رفض الحديث عن العرض قبل أن يتلقاه بشكل رسمي وعن طريق الزمالك في ظل رغبته في مرور كل شيء عن طريق قنواته الرسمية.

ولا يمانع حفني من الرحيل عن الزمالك في الفترة المقبلة في ظل تهميش دوره مع الفريق تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

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ويدرك حفني مكانته بين جماهير الزمالك بعد الفترة التي أمضاها مع الفريق وساهم خلالها في العديد من الألقاب لذلك يرفض الرحيل بأي شكل خارج الطرق الرسمية للنادي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 31 عامًا شارك في خمس مباريات فقط هذا الموسم في كل البطولات، كانت بواقع ثلاثة في الدوري ولقاءين في الكأس.