أيمن حفني ورقة جروس الرابحة في القمة

الزمالك يسعى للفوز بالقمة أمام الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، سيناور بأيمن حفني نجم الفريق أمام الأهلي.

ويعد أيمن حفني من أفضل صناع اللعب في الزمالك بالمواسم الأخيرة، حيث سيصنع الفارق في حالة إشراكه من قبل جروس في لقاء القمة أمام الأهلي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أيمن حفني قد يكون الورقة التي سيلعب بها جروس قبل لقاء القمة للتلاعب بالجهاز الفني للأهلي.

وأكد جروس لمساعديه أن على أيمن حفني التركيز خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون جاهزًا في حالة الاستعانة به أمام الأهلي في لقاء القمة.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، يوم 30 مارس الجاري، على ملعب "برج العرب".

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ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 51 نقطة.