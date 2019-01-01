أيمن الرمادي: اهتمام حاكم عجمان يدعونا للفخر

مدرب عجمان يتحدث عن اهتمام حاكم عجمان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان، على أنه سعيد باهتمام الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، ورئيس المجلس التنفيذي.

الرمادي قال خلال تصريحات صحفية: "متابعة حاكم عجمان أثلجت صدري، والجميع يفتخر كثيرًا بارتباطه بنادي عجمان".

وأشار مدرب عجمان إلى أن الدعم المعنوي للحاكم وولي عهده للفريق، يأتي دائمًا في الوقت المناسب.

محمد فضل يكشف عن مفاجأة رائعة للجماهير قبل بداية كأس الأمم الإفريقية.👊👊#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/jaQtvPNY4k — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

واختتم الرمادي تصريحاته مشددًا على أن هذا الاهتمام، يدفع الفريق لمواصلة ظهوره المشرف في مبارياته المتبقية في الدوري الإماراتي، اعتبارًا من لقاء الوحدة.

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عجمان سيواجه الوحدة مساء غدٍ السبت، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.