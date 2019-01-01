أياكس يسحق فينورد بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس هولندا

فوز كبير لأياكس يضعه على بعد خطوة واحدة فقط من البطولة الأولى هذا الموسم

نجح فريق أياكس أمستدرام، في التأهل لنهائي كأس هولندا، بعد التغلب على مضيفه فينورد بثلاثية نظيفة.

المباراة جمعت بين الثنائي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فينورد في إطار نصف نهائي البطولة.

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أياكس خاض اللقاء بتواجد نجومه الأساسيين، على رأسهم المدافع الشاب ماتياس دي ليخت، فرينكي دي يونج ودوني فان دي بيك.

وعلى الجانب الآخر قاد الهولندي روبن فان بيرسي هجوم فينورد، وبجواره سام لارسون وستيفن بيرجوي.

الشوط الأول جاء متكافئاً بين الفريقين، وإن كانت السيطرة نسبية لصالح أياكس والذي كانت له الأفضلية.

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

دي ليخت تمكن من تسجيل الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 45 ليضع فريقه بالمقدمة.

ومع بداية الشوط الثاني انتزع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو هدفاً آخر ليضع فينورد في ورطة حقيقية.

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وبمنتصف الشوط أضاف دوني فان دي بيك الهدف الثالث بالدقيقة 65 ليقتل أي فرصة ممكنة لفينورد في العودة.

الفوز يصعد بأياكس للمباراة النهائية، منتظراً الفائز من فيليم وألكمار غداً الخميٍس.