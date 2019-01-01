النتائج المباشرة
الانتقالات

أياكس يخطط للتعاقد مع آلينا ضمن صفقة دي ليخت

التعليقات()
Getty
تفاصيل جديدة في الشراكة بين برشلونة وأياكس خلال الفترة المقبلة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى نادي أياكس للحصول على خدمات كارليوس آلينا، لاعب برشلونة، في إطار مفاوضات تعاقد البلوجرانا مع قائد الفريق الهولندي، ماتياس دي ليخت.

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أياكس لا يمانع الشراكة مع برشلونة شرط الحصول على لاعبين من الفريق الأول مثل كارليوس آلينا.

وأوضحت أنّ النادي الهولندي قد يتحصل على اللاعب على سبيل الإعارة بجانب ضم توديبو أيضًا بينما قد يتعاقد برشلونة مع دي ليخت معارًا لمدة موسمين مع أحقية الشراء.

اختيارات المحررين

وأشارت إلى أنّ النادي الكتالوني قد يوافق على الصفقة لمنح آلينا فرصة المشاركة لدقائق أكثر في منافسات أوروبية.

وكان آلينا قد تصعد رسميًا إلى الفريق الكتالوني في يناير الماضي وحصل على القميص رقم 21.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.

إغلاق