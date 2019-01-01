أياكس يخطط للتعاقد مع آلينا ضمن صفقة دي ليخت

تفاصيل جديدة في الشراكة بين برشلونة وأياكس خلال الفترة المقبلة

يسعى نادي أياكس للحصول على خدمات كارليوس آلينا، لاعب برشلونة، في إطار مفاوضات تعاقد البلوجرانا مع قائد الفريق الهولندي، ماتياس دي ليخت.

برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد إتمام التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أياكس لا يمانع الشراكة مع برشلونة شرط الحصول على لاعبين من الفريق الأول مثل كارليوس آلينا.

وأوضحت أنّ النادي الهولندي قد يتحصل على اللاعب على سبيل الإعارة بجانب ضم توديبو أيضًا بينما قد يتعاقد برشلونة مع دي ليخت معارًا لمدة موسمين مع أحقية الشراء.

وأشارت إلى أنّ النادي الكتالوني قد يوافق على الصفقة لمنح آلينا فرصة المشاركة لدقائق أكثر في منافسات أوروبية.

أحدهم اقترب انتقاله إلى برشلونة 🔴🔵 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وكان آلينا قد تصعد رسميًا إلى الفريق الكتالوني في يناير الماضي وحصل على القميص رقم 21.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة أياكس في استعارة ريكي بويج من الرديف لموسم.