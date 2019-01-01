أياكس يخسر ثالث مباراة على التوالي للمرة الأولى منذ ١٩٥٦

أياكس يتعرض للخسارة الثالثة على التوالي له في كل المسابقات بعد فوز ألكمار بهدف نظيف.

تعرض فريق أياكس اليوم للخسارة بهدف نظيف أمام نظيره ألكمار في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٧ من الدوري الهولندي.

جاء هذا في المواجهة التي أقيمت على ملعب ألكمار وبهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق اللاعب الشاب مايرون بوادو.

وأصبحت تلك هي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق أياكس في كل البطولات هذا الموسم دون تسجيلهم لأي هدف وهو رقم قياسي سلبي بالنسبة لهم.

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وكانت آخر مرة تعرض فيها فريق أياكس لثلاث هزائم متتالية في تاريخه بكل البطولات قبل حوالي ٦٣ عامًا، بالتحديد عام ١٩٥٦.

وتعرض أياكس للهزيمة هذا الأسبوع الماضي في الدوري الهولندي من ويليام الثاني قبل أن يخسر من فالنسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعدما كان قد أنهى الموسم الأخير وهو بطلًا للثنائية المحلية وخرج من نصف نهائي التشامبيونز ليج.

جدير بالذكر أن أياكس يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الهولندي بالرغم من آخر هزيمتين برصيد ٤١ نقطة وهو نفس رصيد ألكمار.