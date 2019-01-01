أياكس يتذوق طعم الهزيمة في الدوري الهولندي لأول مرة هذا الموسم

الخسارة الأولى لأياكس منذ 23 مباراة

سقط أياكس، في فخ الهزيمة بالدوري الهولندي لأول مرة هذا الموسم، أمام فيليم تيلبورج بهدفين دون رد، في الجولة الـ 16 من عمر البطولة.

خسارة اليوم، هي الأولى هذا الموسم في الدوري، لأياكس الذي يستعد لمواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم.

الدقيقة 42 شهدت تقدم الضيوف بالهدف الأول من علامة الجزاء عن طريق مايك ندايشيمي لاعب أياكس السابق.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تقريباً، أضاف دامين دانكيرلوي الهدف الثاني لفريقه، ليعزز التقدم، ويحسم اللقاء.

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وبهذه النتيجة يتجمد رصيد أياكس عند النقطة 41 في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد تيلبورج إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

ويستعد أياكس، لمواجهة فالنسيا، يوم الثلاثاء في مواجهة يحتاج فيها إلى التعادل أو الفوز لضمان الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة.