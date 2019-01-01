أياكس يأمل في إقناع أونانا برفض عرض برشلونة

أياكس أمستردام يحاول الحفاظ على حارسه أونانا من إغراءات برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يأمل فريق أياكس أمستردام الهولندي في الحفاظ على حارسه أندري أونانا من مغريات الأندية الكبرى وعلى رأسها برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بررشلونة سيستهدف ضم الحارس أندري أونانا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن أياكس يعلم أن الوقوف أمام مغريات برشلونة والأندية الإنجليزية سيكون صعبًا للغاية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

ولكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن أياكس لم يفقد الأمل في إقناع حارسه الدولي الكاميروني بالبقاء في صفوف الفريق للموسم المقبل.

وسيتعين على مسؤولي أياكس أمستردام محاولة الجلوس مرة أخرى مع أونانا والتوصل إلى اتفاق معه يضمن للطرفين البقاء على هذا الحال في الموسم المقبل.

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يذكر أن أونانا كان قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى والتي جاء على رأسها آرسنال وبايرن ميونيخ وبرشلونة.