ص. إيتو

أياكس يمزح مع إيتو بخصوص الاعتزال

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Getty Images
النجم الكاميروني ألمح إلى الاعتزال
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

مزح نادي أياكس أمستردام مع النجم الكاميروني صامويل إيتو بعد رسالته التي فٌسرت على كونها بيان اعتزال من قبله.

ونشر إيتو مساء الجمعة رسالة عبر حسابه الالكتروني شكر فيها الجميع وقال إنه يستعد لبداية تجربة جديدة، المزيد هنا.

ونشر أياكس على تويتر رسالة قائلاً: "عاجل، إيتو لن ينضم إلى صفوف أياكس، تمتع بالاعتزال يا إيتو"، وأرفق صورة للاعب من مواجهة سابقة بين برشلونة والفريق الهولندي.

وقامت عدة أندية ونجوم ببعث رسائل إلى إيتو بعد رسالته، إذ شكره إنتر على مشواره الحافل مع النادي الإيطالي.

إيتو كانت آخر محطاته في الملاعب القطرية مع نادي قطر، وقبلها مع كونيا وأنطاليا سبور في تركيا.

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