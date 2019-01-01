أوين يجدد ثقته في قدرة ليفربول على الفوز بالبريميرليج

مايكل أوين يراهن على قدرة ليفربول في تحقيق لقب البريميرليج أمام مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

راهن مايكل أوين على قدرة ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي حتى بعدما فقد صدارته مطلع الأسبوع الحالي.

وكان مايكل أوين قد رشح ليفربول للفوز بلقب البريميرليج قبل بداية الموسم الحالي، حيث قال إن الوقت قد حان لإنهاء سنوات الصيام.

هكذا تنفذ الركلات الحرة 👇👌



ما هو الهدف الأفضل؟😍pic.twitter.com/GDD6jMpniN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وحول ذلك، واصل مايكل أوين تريحه لليفربول من أجل لقب الدوري هذا الموسم حتى مع تراجعه لوصافة البريميرليج لحساب مانشستر سيتي.

وقال أوين: "ليفربول لا زال يستطيع الفوز بالدوري هذا الموسم، حتى مع تراجعه للمركز الثاني، المنافسة ستبقى مشتعلة حتى الجولة الأخيرة"

وأضاف: "مانشستر سيتي استطاع العودة إلى الصدارة بعدما تأخر بفارق 6 نقاط كاملة، الآن ليفربول متأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي"

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن ليفربول كان قد تعادل على أرضية الجوديسون بارك أمام إيفرتون مطلع الأسبوع الحالي في ديربي الميرسيسايد بدون أهداف، مما أفقده صدارة البريميرليج.