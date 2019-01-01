أوين: ليفربول سيجد صعوبة في التعاقد مع مهاجم كبير

مايكل أوين يتحدث حول ليفربول وما سيعاني منه الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين حول فرص ليفربول في التعاقد مع مهاجم كبير خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مايكل أوين قد تحدث من قبل عن ضرورة تعاقد ليفربول مع مهاجم صريح، نظرًا لأن فيرمينو أصبح يؤدي أدوارًا أخرى مؤخرًا.

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وفي هذا الشأن، رأى مايكل أوين أنه وفقًا للظروف الحالية، فإنه سيصعب على ليفربول إيجاد مهاجم كبير خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال أوين: "ليفربول يحتاج للتعاقد مع مهاجم، ولكنه سيعاني كثيرًا من أجل إيجاد المهاجم المطلوب نظرًا لصعوبة التعامل مع سوق الانتقالات"

وأضاف: "الأسعار قد ارتفعت بشكل جنوني، وأسعار المهاجمين تكون أكثر ارتفاعًا مقارنة بباقي المراكز، وهو ما سيعاني منه ليفربول"

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يذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع أكثر من لاعب بقيمة مرتفعة مؤخرًا، مما سيجعله يعاني في حال دفع مبالغ طائلة في المستقبل القريب.