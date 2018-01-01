أوين: أي فريق باستثناء بورتو سيفوز على مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد بالتصنيف الثاني لقرعة دوري الأبطال

أبدى مايكل أوين، النجم الإنجليزي السابق، تخوفه من حظوظ مانشستر يونايتد في قرعة الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وحل يونايتد ثانياً عن المجموعة الثامنة خلف يوفنتوس، مما يضعه أمام احتمالية مواجهة أمثال ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وقال أوين مع "بي تي": "أبطال المجموعات عليهم فقط تفادي أتليتكو مدريد وليفربول، ولكن لا أحد يعلق على مانشستر، القميص يحمل الأسم، ولكنه ليس نفس الفريق مثل الماضي".

وأضاف: "الوضع هكذا الآن منذ ست سنوات وأكثر، هذا الفريق شبح لما كان عليه وليس نفس القوة، الفريق الوحيد الذي قد يهزموه حالياً هو بورتو، أي فريق آخر سأكون قلقاً".

وختم لاعب يونايتد السابق: "الفري أمامه شهرين لإعادة تنظيم نفسه وهذا الأمر الإيجابي، لكن حالياً هذا الفريق لن يكون قادراً على مواجهة أي من الكبار على لقاءين".

وستقام قرعة الدور المقبل في السابع عشر من ديسمبر الحالي بمدينة نيون السويسرية.