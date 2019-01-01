أونيس يرد على تصريحات توني كروس حول بايرن ميونخ

أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ يرد على تصريحات توني كروس لاعب ريال مدريد حول رحيله عن البافاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ على التصريحات الأخيرة التي خرج بها توني كروس نجم البافاري السابق وريال مدريد الحالي بشأن رحيله عن الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أونيس ونقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، وأكد خلالها أنه طالب كروس بنفسه بالرحيل في مرحلة ما.

وأكد أونيس في تصريحاته حول عام ٢٠١٤ الذي شهد رحيل كروس بعد كأس العالم لينضم لصفوف ريال مدريد إنه قدم عرضًا خياليًا لكروس قبل الرحيل.

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وقال أونيس: "لقد قدمنا له عرضًا مذهلًا للغاية، وأخبرته بشكل شخصي أنه لو لم يقبل ذلك العرض فعليه أن يرحل عن الفريق".

وكان كروس قد خرج في تصريحات صحفية سابقة وأكد خلالها أنه ندم على تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ في آخر مرة قبل الرحيل لريال مدريد.

جدير بالذكر أن كروس كان قد انضم لريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ في صيف ٢٠١٤ وبعد نهاية بطولة كأس العالم التي توج بها المنتخب الألماني مباشرة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ يونيو ٢٠١٩