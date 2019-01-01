أونيس: بايرن ميونيخ يستعد لإنفاق تاريخي الصيف القادم

البافاري سيكون مشغولاً خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

أكد أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه يخطط لصيف مزدحم لتدعيم صفوف الفريق للموسم القادم.

بايرن يعاني من موسم متخبط في الفترة الحالية، رغم عودته لصدارة الدوري، نظراً لارتفاع معدل الأعمال بصفوفه.

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البافاري ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ليفربول، لترتفع التساؤلات حول فريق المدرب نيكو كوفاتش.

أونيس قال عن خطط ناديه الصيفية:"نحن الآن نمر بعملية إحلال وتجديد، سيكون الاستثمار الأكبر في تاريخ بايرن ميونيخ".

وأضاف:"الأمر كله يتوقف على قرارات المدرب وما سيراه مناسب للمستقبل".

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وأما عن تفعيل بند الشراء في عقد خاميس رودريجيز:"إذا قرر المدرب استمراره سندفع 42 مليون يورو لريال مدريد لإتمام الصفقة".

وتابع:"لدينا إمكانية تفعيل هذا الشرط في مايو سنرى ما سيحدث خلال الفترة القادمة".

يذكر أن بايرن تعاقد مؤخراً مع بنجامين بافارد مدافع شتوتجارت، وأصبح قريب جداً من ضم لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد.