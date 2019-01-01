أوندير عن دي فرانشيسكو ومونشي: كرة القدم أكثر قسوة من الحياة
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أبدى جنكيز أوندير لاعب روما الإيطالي أسفه لرؤية مونشي المدير الرياضي وأوزيبيو دي فرانشيسكو المدرب يرحلان عن النادي هذا الموسم.
وقال أوندير:"مونشي أتى بي إلى هنا، أشعر بالأسف لرؤيته يرحل".
وأضاف:"دي فرانشيسكو منحني نصائح لن أنساها طوال حياتي، دائماً ما شعرت منه بالثقة".
وأوضح:"حتى حين لم ألعب كثيراً، دائماً ما كنت أشعر أنه يؤمن بي، ثم بدأت اللعب والتسجيل".
وتابع:"أشعر بالأسف حقاً، ولكن تلك أمور تحدث في كرة القدم، الحياة قاسية للغاية، وكرة القدم أكثر قسوة".
وأقيل مونشي الشهر الماضي ثم تلاه دي فرانشيسكو، حيث كان الأول مسئولاً عن ضم أوندير في صيف 2017.