أوندير عن دي فرانشسكو ومونشي: كرة القدم أكثر قسوة من الحياة

اللاعب التركي يشعر بالأسف لرحيل مدربه ومديره الرياضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جنكيز أوندير لاعب روما الإيطالي أسفه لرؤية مونشي المدير الرياضي وأوزيبيو دي فرانشسكو المدرب يرحلان عن النادي هذا الموسم.

وقال أوندير:"مونشي أتى بي إلى هنا، أشعر بالأسف لرؤيته يرحل".

وأضاف:"دي فرانشسكو منحني نصائح لن أنساها طوال حياتي، دائماً ما شعرت منه بالثقة".

وأوضح:"حتى حين لم ألعب كثيراً، دائماً ما كنت أشعر أنه يؤمن بي، ثم بدأت اللعب والتسجيل".

وتابع:"أشعر بالأسف حقاً، ولكن تلك أمور تحدث في كرة القدم، الحياة قاسية للغاية، وكرة القدم أكثر قسوة".

وأقيل مونشي الشهر الماضي ثم تلاه دي فرانشيسكو، حيث كان الأول مسئولاً عن ضم أوندير في صيف 2017.