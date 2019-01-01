أوناي إيمري يلمح لوجود مفاوضات بين آرسنال وأومتيتي

أوناي إيمري حول نجم برشلونة صامويل أومتيتي: إنه لاعب رائع

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

لمح مدرب نادي آرسنال أوناي إيمري إلى وجود مفاوضات بالفعل بين فريقه ونادي برشلونة من أجل ضم المدافع الدولي الفنرسي صامويل أومتيتي.

ويعيش أومتيتي حالة غير مستقرة في برشلونة في ظل تألق مواطنه كليمون لينجيليه، واحتمالية تعاقد الفريق الكتالوني مع ماتياس دي ليخت.

وحول ذلك، تحدثت العديد من الصحف الإنجليزية حول رغبة نادي آرسنال في استغلال هذه الحالة من أجل التعاقد مع أومتيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلق مدرب الفريق أوناي إيمري على هذه الأخبار بدون نفي أو إثبات، حيث اكتفى بمدح المدافع الفرنسي دون أن ينفي وجود مفاوضات بالفعل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وقال إيمري: "صامويل أومتيتي مدافع رائع وهو إضافة لأي فريق بالفعل، ولكن هو لاعب في صفوف برشلونة في الوقت الحالي"

وأضاف: "لا يمكن أن نقول إننا لا نريد ضمه، ولكن لا نمتلك أكثر من ذلك لنتحدث حوله، هذا ليس وقت الحديث عن ذلك"

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يذكر أن آرسنال كان قد ارتبط بالتفاوض مع عدد كبير من المدافعين خلال الأشهر الأخيرة، أبرزهم كان كوليبالي وأومتيتي.