إيمري: فخور بوجود أوباميانج ولاكازيت مع الأرسنال

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد سعادته بوجود الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيمري أوباميانج مع الفريق في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته الكبيرة بوجود الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيمري أوباميانج بهجوم المدفعجية.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق لديه مهاجمان من طراز فريد يمكن لكل منهما تقديم الكثير له.

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وقال إيمري: "كل مهاجم لديه خصائص خاصة به، وقدرات مميزة، لكن العامل المشترك بينهم أنهم جميعهم يلعبون في الهجوم ويسجلون الكثير من الأهداف".

وأضاف: "لدي في أرسنال أوباميانج ولاكازيت وكلاهما مثالي، لقد سبق لي أن دربت فيا وموريانتس وسولدادو وأدوريز وجاميرو وباكا وكافاني ومبابي".

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وأكمل: "أنا سعيد لأنني دربت كل هؤلاء، لكننا في حاجة بالأرسنال لمنح لاكازيت وأوباميانج الكثير من التمريرات الجيدة والعرضيات المتقنة لنمنحهم المزيد من الفرص نحو تسجيل الأهداف، أنا فخور بوجودهما معنا".

جدير بالذكر أن أرسنال يمر بسلسلة نتائج طيبة بفضل تألق ثنائي الهجوم في الفترة الأخيرة، ويحل اليوم ضيفًا على إيفرتون في البريميرليج بمباراة صعبة.