أونانا: أياكس أفضل بدون دي يونج ودي ليخت

أياكس فقد نجميه الصيف الماضي

أدلى حارس أياكس أندريه أونانا برأيه في مسألة رحيل لاعبي الفريق السابقين ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج، وقال إن النادي الهولندي أصبح أفضل.

وانتقل دي يونج إلى برشلونة مقابل قرابة 70 مليون يورو، ورحل دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 85 مليون يورو الصيف الماضي.

وقال الكاميروني مع "فوتبول إنترناشيونال": "بالتأكيد رحيل دي ليخت ودي يونج وشونه كان مؤثراً، ولكن بقية الفريق لم يتغير، القلب والروح استمرت".

وأضاف: "إذا رحل الهداف أو حارس المرمى سيكون هناك مشكلة، ماتياس وفرينكي في طريقهما ليكونا لاعبان كبيران، أنا سعيد من أجلهما".

وأردف: "في الفريق ائماً من السهل التعويض، فيلتمان ومارتينيز يقومان بذلك الآن، نحن أفضل من الموسم الماضي، لا نخشى أحد ونريد الهجوم دوماً".

واستمر أونانا: "الموسم الماضي إذا لم نستحوذ كنا نعاني، لكن هذا تحسن الآن، أصبحنا أقوى وأكثر خبرة، وأصبحنا لدينا قوة كبيرة، بعد 60 دقيقة تقدمنا 4-1 على تشيلسي".

وختم: "حاربنا تشيلسي في ميدانه بأقصى السرعات وضغطنا عليهم، كنت أشاهد وأشعر بالانبهار، وحتى بتسعة لاعبين أظهرنا الشخصية وكدنا حتى نسجل".

دوري الأبطال | هل يتكرر سيناريو أرسنال مع نابولي ودورتموند مع فرق المجموعة الثامنة؟

أياكس يحل ضيفاً مساء الأربعاء على ليل لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.