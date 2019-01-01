أوميتيتي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

أكدت بعض الصحف الإسبانية، أن المدافع الفرنسي صامويل أوميتيتي، اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي لا تتوقف فيه الشائعات عن خروجه من "كامب نو".

وتفيد التقرير البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تضع بطل العالم على قائمة المطلوبين في "أولد ترافورد" في الميركاتو الصيفي، لمساعدة المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير، على التخلص من صداع هشاشة خط الدفاع، منذ رحيل الثنائي المخضرم نيمانيا فيديتش وريو فرديناند.

لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن مدافع ليون السابق، أخبر مسؤولي الكتلان برغبته وتمسكه بالبقاء مع الفريق على الأقل لموسم آخر، وذلك على الرغم من موسمه الصعب، الذي قضاه في صراعه مع لعنة الإصابات، بجانب كفاحه لاستعادة مكانه في تشكيلة المدرب ارنستو فالفيردي الأساسية.

وقال التقرير، إن أوميتيتي وجه ضربة في مقتل للشياطين الحمر، على اعتبار أن تمسكه بالبقاء مع ناديه الكاتلوني، سيخلط أوراق الإدارة الإنجليزية، وسيجبر المدير التنفيذي للنادي إد وودورد على البحث عن خيار آخر، وهو ليس بالبحث السهل، لقلة الأسماء المتاحة على نفس مستوى وكفاءة الدولي الفرنسي.

3 طلقات 🚀

3 أهداف ⚽️



هذا مو أوريجي... هذا سفاح دوري أبطال أوروبا الجديد 😉pic.twitter.com/ZJv5qPl1SI — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وأرجعت الصحيفة سبب تراجع أوميتيتي عن فكرة الرحيل، لظهور ملامح انهيار مفاوضات نقل قائد أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، بسبب اختلاف الطرفين على البنود الشخصية في عقد اللاعب، وهو ما دفع صاحب الـ25 عامًا لإعادة النظر حول مستقبله مع البلو جرانا، بعدما كان قراره الأول الخروج مع قدوم قائد الطواحين البرتقالية المستقبلي.