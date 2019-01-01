أومتيتي يعود إلى "كامب نو" للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي

متى كانت آخر مرة لعب أومتيتي في كامب نو؟

يعود صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، إلى المشاركة مع النادي الكتالوني بعد التعافي من الإصابة وقد يتواجد ضد رايو فاييكانو مساء اليوم، السبت، على ملعب "كامب نو".

أومتيتي تعرض لإصابة أبعدته أغلب فترات الموسم قبل أن يعود أمام إشبيلية في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وبسبب إيقاف كلمون لونجيله وإصابة توماس فيرمالين فإن أومتيتي من المرجح أن يشارك أساسيًا أمام فاييكانو في أول مباراة بملعب "كامب نو" منذ سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مشاركة للفرنسي في كتالونيا ترجع إلى مباراة جيرونا والتي لعب فيها بديلًا بعد طرد لونجيله وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

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وشارك صامويل بعدها أمام ليجانيس قبل أن يتعرض لإصابة تعافى منها وعاد ضد أتلتيكو مدريد ثم تجددت مرة أخرى. كلا المباراتين خارج ملعب برشلونة.

وغاب أومتيتي عن كلاسيكو كأس ملك إسبانيا بجانب الدوري الإسباني كإجراء احترازي تحسبًا لتجدد الإصابة.

جدير بالذكر أنّ اللاعب رفض الخضوع لعملية جراحية بهدف التواجد باقي الموسم رفقة النادي الكتالوني.