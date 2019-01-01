أومتيتي يعترف: خاطرت بركبتي لأجل كأس العالم

تعرف على تصريحات أومتيتي بشأن الإصابة التي تعرض لها

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كشف الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، أنّه خاطر بإصابته في الركبة وتحامل على نفسه لخوض مباريات كأس العالم في روسيا.

أومتيتي تعرض لإصابة بداية الموسم الجاري والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر حتى أنّه لم يلعب مع البلوجرانا سوى 10 مباريات فقط خلال الموسم الجاري.

وقال الفرنسي في تصريحات لقناة تيليفوت: "الآن أشعر بحال جيد وأود العودة مرة أخرى إلى رتم المباريات لاستعادة مستواي والأمور تسير من جيد إلى أفضل".

وتابع: "قبل كأس العالم كنت أشعر بتعب في الركبة ولكني خاطرت لأتواجد في البطولة التي تُقام كل 4 سنوات ولم أكن أضمن أن ألعب فيها مرة أخرى. لقد كان حلمًا رفضت التخلي عنه وجاهدت لأكون جزءًا من كتيبة الديوك".

أومتيتي كان أحد أبرز اللاعبين الذين تواجدوا مع فرنسا في مونديال روسيا وحقق البطولة.

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وتطرق للحديث عن إمكانية انضمام أنطوان جريزمان إلى برشلونة بقوله: "أعلم أنّه سعيد في مدريد وكل شيء يسير على ما يرام معه".

واختتم: "جريزمان يمتلك مقومات تجعله قادرًا على اللعب في أي فريق وتحقيق النجاح سواء في برشلونة أو أي نادي آخر".

التقارير الصحفية تؤكد أنّ جريزمان نادم لرفضه برشلونة ويرغب في ارتداء قميص النادي الكتالوني الموسم المقبل.