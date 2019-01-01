أومتيتي يشارك للمرة الـ 100 مع برشلونة

شبح الإصابات يبتعد عن أومتيتي ويسممح له بالمشاركة في المباراة رقم 100

يشارك المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي في المباراة رقم 100 له بقميص برشلونة في مختلف البطولات على المستوى المحلي والأوروبي.

ويستضيف حامل لقب الليجا برشلونة ضيفه الثقيل سيلتا فيجو مساء اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وبعدما أعلن برشلونة عن تشكيله الأساسي لمباراة الليلة، جاء اسم صامويل أومتيتي أساسيًا لأول مرة منذ فترة طويلة ابتعد فيها عن الفريق.

وبهذا يصل أومتيتي إلى المباراة رقم 100 بقميص النادي الكتالوني سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو في البطولات الأخرى.

ولم يشارك أومتيتي كثيرًا في الموسم الماضي، ولم يشارك مع الفريق في الموسم الحالي بسبب تكرار الإصابات التي لم تبتعد عنه منذ أكثر من عام.

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يذكر أن أومتيتي قد انضم إلى برشلونة قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي في صيف العام 2016 في صفقة كلفت خزائن الفريق الكتالوني حوالي 25 مليون يورو فقط.