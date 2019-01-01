أومتيتي يستعد لظهوره الأول مع برشلونة هذا الموسم

بعد غياب دام خمسة أشهر

أفادت التقارير الواردة من داخل نادي برشلونة، أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، في طريقه للحصول على فرصة الظهور الأول بقميص الكاتالان هذا الموسم.

وغاب بطل العالم عن المباريات العشر التي خاضها البلو جرانا في مختلف المسابقات منذ ضربة بداية الموسم الجديد، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت به على مستوى الركبة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد عودة صاحب الـ25 عامًا للتدريبات الجماعية للمرة الأولى أمس الإثنين، فسوف يعول عليه المدرب إرنستو فالفيردي في مباراة عطلة الأسبوع المقبل ضد إيبار لحساب الجولة التاسعة لليجا.

وقالت أعرق صحف إسبانيا، إن الابتسامة ستعود للدولي الفرنسي مرة أخرى، عندما يستعيد مكانه في تشكيلة البرسا الأساسية بجانب قائد الدفاع جيرار بيكيه بعد غياب دام خمسة أشهر دون دقيقة واحدة في مباراة رسمية، وذلك في الوقت الذي بدأ يتحسن فيه أداء المدافعين، بتفادي استقبال أهداف في آخر مباراتين ضد خيتافي وإشبيلية قبل عطلة الفيفا.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وسيخوض ليونيل ميسي ورفاقه موقعة ملعب بلدية "أبوروا" وهم في وصافة الليجا برصيد 16 نقطة، على بعد نقطتين من الغريم المتصدر ريال مدريد الذي سيخوض مباراة معقدة خارج قواعده أمام مايوركا لحساب نفس الجولة.