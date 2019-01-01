أومتيتي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

تعرف على موقف أومتيتي من العروض التي تنهال عليه

حسم صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

أومتيتي خسر مركزه الأساسي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة وتألق كليمون لونجليه.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ أومتيتي تلقى عددًا من العروض من انجلترا وإيطاليا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وأرسنال ويوفنتوس.

وأوضحت أنّ أومتيتي رفض العروض المقدمة له ومتمسك بالبقاء مع برشلونة والمنافسة على مركزه الأساسي خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنّ العروض المقدمة للفرنسي ليست مقبولة لأنّها لا تتناسب مع العقد الجديد الذي وقعّه اللاعب في الصيف الماضي وينتهي في 2023.

هذا بالتأكيد نوع مختلف من الثقة! 😱



بانينكا أجمل من بانينكا الحقيقية! 😍😅pic.twitter.com/1UTNLhYDxJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

وكان أومتيتي قد شارك في مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز برشلونة بثنائية نظيفة.