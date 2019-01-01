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أومتيتي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

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(C)Getty Images
تعرف على موقف أومتيتي من العروض التي تنهال عليه
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

أومتيتي خسر مركزه الأساسي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة وتألق كليمون لونجليه.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ أومتيتي تلقى عددًا من العروض من انجلترا وإيطاليا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وأرسنال ويوفنتوس.

وأوضحت أنّ أومتيتي رفض العروض المقدمة له ومتمسك بالبقاء مع برشلونة والمنافسة على مركزه الأساسي خلال الموسم المقبل.

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وأشارت إلى أنّ العروض المقدمة للفرنسي ليست مقبولة لأنّها لا تتناسب مع العقد الجديد الذي وقعّه اللاعب في الصيف الماضي وينتهي في 2023.

وكان أومتيتي قد شارك في مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز برشلونة بثنائية نظيفة.

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