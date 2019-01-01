أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الأهلي

بيراميدز يفوز على الأهلي بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

احتفل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بفوز فريقه على الأهلي، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت" من مباريات الدوري المؤجلة.

وأهدى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، فوز الفريق لوالدته، بعد أن حقق الانتصار على الأهلي مرتين في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال رئيس الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله.. بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".

لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله... بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه...🇸🇦🔥 pic.twitter.com/UIlyJ5KFNr — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 18, 2019

ويتواجد تركي آل الشيخ في الإمارات بالوقت الحالي، بعد أن حضر نهائي البطولة العربية الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

وتوج النجم الساحلي على حساب الهلال، بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.