أول الصفقات – الاتحاد يتعاقد مع سيكو سانجو رسمياً

العميد يحصل على توقيع لاعب يونج بويز السويسري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الاتحاد، حصوله على خدمات الإيفواري سيكو سانجو، لاعب نادي يونج بويز السويسري، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم ونصف.

الحساب الرسمي، لنادي الاتحاد أعلن التعاقد مع اللاعب منذ قليل، ليصبح أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم الإيفواري صاحب الـ 29 عاماً، في الفترة الأخيرة بمفاوضات مع موناكو الفرنسي، وروما الإيطالي.

ويسعي مجلس إدارة الاتحاد، إلى تحسين النتائج في الفترة القادمة، خاصة في ظل تذيل الفريق جدول ترتيب الدوري.

متوسط الميدان الإيفواري، شارك مع فريقه السويسري في 23 مباراة في كافة المسابقات، وتمكن تسجيل هدفاً، وصناعة سبعة آخرين.

الجدير بالذكر أن سانجو، انضم إلى صفوف يونج بويز في عام 2014 قادماً من صفوف ثون السويسري في صفقة بلغت قيمتها 720 ألف يورو.