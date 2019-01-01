أوليفر كان يؤكد اقترابه من رئاسة بايرن ميونخ

أوليفر كان يؤكد اقترابه من تولي رئاسة نادي بايرن ميونخ خلفًا لكارل هاينز رومينيجه الرئيس الحالي للنادي الذي تنتهي ولايته بنوفمبر المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أوليفر كان نجم فريق بايرن ميونخ التاريخي أنه أصبح قريبًا من تولي رئاسة ناديه السابق خلفًا للرئيس الحالي كارل هاينز رومينيجه.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها كان وأكد خلالها أن كل شيء لا يزال في مرحلة المحادثات بالوقت الحالي، ولم يتم حسم أي قرار في ذلك الشأن.

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وقال كان: "الأمر لا يزال في مرحلة التحضير الآن، لا نزال في محادثات إيجابية للغاية، لكن ذلك سيكون تحدي ضخم للغاية".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن كان يعد المرشح الأبرز ليكون خليفه لكارل هاينز رومينيجه الرئيس الحالي للنادي البافاري بداية من العام المقبل.

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وذكرت عدة تقارير أن رومينيجه نفسه يضع كان على رأس الترشيحات لخلافته في الفترة المقبلة، خاصة أنه لا ينوي الترشح للرئاسة من جديد في نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ كان قد ودع دوري أبطال أوروبا وحقق الفوز لتوه على بروسيا دورتموند في الدوري واستعاد الصدارة.