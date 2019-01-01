أوليتش: كنت واثق من التسجيل في الزمالك وحفظت احتفال أخي لتكراره

مهاجم جور ماهيا يوضح سبب احتفاله بهدفه في شباك الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد دينيس أوليتش، مهاجم جور ماهيا الكيني انه لم يتوقع الفوز على الزمالك، ولكنه كان واثقاً من التسجيل في شباك الفارس الأبيض.

وخسر الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، من جور ماهيا في أولى مباريات دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية.

وقال أوليتش في تصريحات تلفزيونية: "لم نتوقع الفوز على الزمالك بالطبع، هم أكثر منا احترافية، سجلوا في بداية اللقاء، وحاولنا بعد ذلك تعديل النتيجة وتمكنا من تحقيق الانتصار في النهاية".

وحول احتفاله الذي يشبه احتفال أخيه الراحل بهدفه في الزمالك عام 1988، قال أوليتش: "كنت واثقاً بنسبة كبيرة من التسجيل".

وأكمل: "منذ 20 عاماً، سجل شقيقي في مرمى الزمالك، لقد وضعت صورة احتفاله على هاتفي منذ أيام، وأخبر نفسي أنني سأسجل في الزمالك واحتفل بتلك الطريقة".