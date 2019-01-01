أولمو يعلن الرحيل عن دينامو زغرب

اللاعب مطلوب في عديد الأندية الأوروبية

أعلن نجم دينامو زغرب الإسباني الدولي داني أولمو رحيله عن ناديه، وسط وجود اهتمام من عديد الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه الكبير.

وانتقل اللاعب في 2014 من شباب برشلونة إلى بطل الدوري الكرواتي، وشارك مع الأخير هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وقال أولمو مع "Jugones": "الصيف الماضي كان التوقيت الأفضل للرحيل، ولكن في النهاية لم تكن هناك عروض جدية".

وأضاف: "كنت أيضاً سعيد هناك لأنني أردت لعب دوري الأبطال، ولكن الآن أظن أن دورتي مع دينامو انتهت، وأريد أخذ خطوة جديدة أفضل بمشواري".

وارتبط اللاعب بالعودة مجدداً إلى برشلونة، بالإضافة لوجود مفاوضات أيضاً مع أتلتيكو مدريد منذ الصيف الماضي، بحسب صحيفة "آس".

وذُكر في إيطاليا طوال الشهورة الماضية أن الثلاثي يوفنتوس، ميلان، ونابولي يتابعان لاعب المنتخب الإسباني للشباب، والذي صُعد في تصفيات أمم أوروبا للفريق الأول.

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ولعب أولمو 20 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم رفقة دينامو، وسجل ثمانية أهداف.