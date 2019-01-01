أولمبيك خريبكة يحسم مصير خالد حشادي

المهاجم المطلوب في كبار المغرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع كووورة أن نادي أولمبيك خريبكة حسم تمامًا مصير مهاجمه المتألق هذا الموسم في البطولة المغربية "خالد حشادي".

ويحظى المهاجم صاحب الـ20 عامًا بموسم رائع أحرز خلاله 9 أهداف مع أولمبيك خريبكة في الدوري المغربي ونال على أثر ذلك الدعوة لتمثيل المنتخبين الأولمبي والمحلي المغربي.

وقد أشارت التقارير الصحفية المتابعة لرغبة العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، وأبرزها الرجاء البيضاوي والوداد والفتح الرباضي.

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كووورة أوضح أن إدارة النادي برئاسة نزار السكتاني حسمت موقفها من كل تلك العروض، واتخذ القرار برفضها جميعًا والحفاظ على اللاعب للموسم القادم، خاصة أن هذا مطلب جماهير النادي.

وتضغط جماهير الفريق صاحب المركز الـ11 في جدول ترتيب البطولة المغربية بقوة على إدارة النادي لعدم التفريط بالثنائي حشادي وصانع الألعاب "نجيب معتني" لحاجة الفريق لخدماتهما الموسم القادم.