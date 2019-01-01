أولمبياكوس اليوناني يسعى لضم بريجوفيتش من اتحاد جدة

اتحاد جدة يمر بفترة صعبة للغاية في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن رغبة نادي يوناني في ضم ألكسندر بريجوفيتش مهاجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد يسعى لتجديد دماء هجومه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل العودة مرة أخرى للانتصارات وتحسين مركزه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بريجوفيتش ينوي العودة مرة أخرى للدوري اليوناني حيث يفضل العودة إلى ناديه القديم، باوك، ولكن لم يتخذ قرار نهائي حتى الأن في مستقبله.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلًا عن "إفسين" اليونانية، أن هناك توقعات باتصالات جارية حاليًا بين وكيل بريجوفيتش وإدارة أولمبياكوس.

وأشارت الصحيفة أن هناك اهتمام كبير من جانب نادي أولمبياكوس بضم اللاعب الذي سيمثل قوة هجومية للفريق على حسب وجهة نظرهم.

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وأكدت تقارير صحفية تركية أيضًا رغبة بشكتاش التركي، في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفه في النصف الثاني من الموسم.

بريجوفيتش لعب مع الاتحاد حتى الأن 25 لقاء بواقع 1836 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 12 هدفًا وصناعة 5 آخرين.