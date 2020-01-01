أولمبياد طوكيو في خطر بسبب كورونا

وزيرة الأولمبياد اليابانية تعلن عن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لنهاية العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

كشفت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية عن إمكانية تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر أن تقام هذا الصيف.

جاء هذا في إجابة لها لسؤال وجه لها بالبرلمان الياباني، حيث أكدت أن فكرة التأجيل حتى نهاية العام الجاري مطروحة بسبب تفشي مرض كورونا.

وقالت هاشيموتو: "نحن نبذل كل ما في وسعنا خلال الوقت الحالي من أجل تنظيم الأولمبياد في الوقت المحدد لها وبحسب الخطة الموضوعة".

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وأضافت: "العقد المبرم بشأن تلك الألعاب ينص على إقامتها خلال العام 2020، ذلك قد يسمح لنا بتأجيلها لتقام في أي وقت خلال العام نفسه".

وكانت الحكومة اليابانية قد أنفقت حوالي تريليون ين خلال الفترة بين 2013 والعام قبل الماضي فقط من أجل التحضير لأولمبياد 2020.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في الأولمبياد في الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل لو سارت كل الأمور بالطريقة التي تم التحضير لها دون مفاجآت.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية كانت قد شهدت تهديدات عديدة لأحداث رياضية مختلفة بسبب تفشي فيروس كورونا الخطير حول العالم.