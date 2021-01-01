نصفهم من الهلال .. 8 كبار في قائمة السعودية الأولية لأولمبياد طوكيو

سعد الشهري اختار قائمة الـ50 لاعبًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اعتماد سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي قائمة الـ50 لاعبًا الأولية للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو الصيف القادم، وقد ضمت 8 لاعبين فوق سن 23 عامًا.

اللائحة الأولمبية تمنح كل منتخب تحت 23 عامًا حق اختيار 3 لاعبين "فوق السن" ضمن قائمته للأولمبياد، وسيُقدم كل من المنتخبات المتأهلة قائمته الأولية التي تضم 50 اسمًا خلال مايو القادم، سيتم اختصارها فيما بعد إلى 26 اسمًا بينهم 4 لاعبين بدلاء تحسبًا لأي ظروف طارئة.

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ولن يحق لأي لاعب من خارج قائمة الـ50 لاعبًا الدخول في القائمة النهائية، ولذا حسم الشهري اختياراته للاعبين الكبار وضم 8 أسماء سيختار منهم 3 فيما بعد.

وسيطر نجوم الهلال على قائمة "الكبار" في المنتخب الأولمبي السعودي، إذ اختار المدرب منهم الرباعي ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج وصالح الشهري، فيما ضمت القائمة كذلك محمد العويس حارس مرمى الأهلي وفهد المولد مهاجم الاتحاد ومحمد الكويكبي جناح الاتفاق، بجانب مدافع النصر عبد الله مادو.

يُشار إلى أن قرعة الأولمبياد ستُقام يوم الأربعاء القادم، وقد تم تصنيف المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وحل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المستوى الرابع.