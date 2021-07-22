أولمبياد طوكيو | صحف إسبانيا تفتح النار على مصر بعد إصابة سيبايوس القوية

إصابة نجم ريال مدريد بعد تدخل عنيف من طاهر محمد

تلقى الجهاز الفني للمنتخب الإسباني الأولمبي بقيادة لويس دي لا فوينتي، ضربة أخرى، خلال مواجهة المنتخب المصري، بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

كيف كان التدخل من جانب نجم منتخب مصر؟

تعرض داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد ومنتخب "لاروخا"، للإصابة خلال التحام مع طاهر محمد طاهر لاعب الفراعنة، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ولجأ الحكم الأردني إلى تقنية الفيديو، ليعود ويُشهر البطاقة الصفراء في وجه نجم الأهلي المصري، ويتنفس الصعداء بعد خشيته من الحصول على بطاقة حمراء.

وقرر دي لا فوينتي سحب سيبايوس من الملعب وأشرك جون مونكايولا بدلًا منه في الدقيقة 46، قبل نهاية الشوط الأول.



وتُعد هذه الإصابة هي الثانية في صفوف المنتخب الإسباني خلال المباراة، بعد أن أصيب مينجويزا الظهير الأيمن وشارك بدلا منه خيسوس فاييخو.

كيف كان رد الصحف الإسبانية بعد انتهاء المباراة؟

أكدت صحيفة "ماركا” الإسبانية، بعد المباراة، أن عنف المنتخب المصري أدى إلى نهاية مشوار كارليس مينجيزا وداني سيبايوس بشكل سريع في أولمبياد طوكيو.

وأشارت إلى أن المباراة شهدت تدخلات عنيفة من طاهر محمد لاعب المنتخب المصري، والحكم لم يفعل وأنقذه من الطرد أكثر من مرة وأن لاعبى إسبانيا اضطروا إلى أداء الشوط الثاني، بقلق شديد من اصابات آخرى قد تنهي مشوارهم بسبب عنف المنتخب المصري،

وحسب "ماركا" فإن أوسكار مينجيزا لاعب برشلونة سيغيب لمدة شهر لإصابته في أوتار الركبة، فيما تبدو إصابة داني سيبايوس أكبر من إصابة مينجيزا.

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