الوقت الإضافي حسم النتيجة

نجح المنتخب الإسباني الأولمبي في التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ساحل العاج بنتيجة 5/2.

الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، قبل أن تتمكن إسبانيا من حسم المباراة لصالحها في الشوطين الإضافيين.

المنتخب الإسباني دخل بتشكيل مميز من اللاعبين، بتواجد أوناي سيمون كحارس مرمى، أمامه أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا وباو توريس وخوان ميراندا.

وفي الوسط لعب ميكيل مورينو، مارتن زوبيميندي وبيدرو لوبيز، وبالهجوم نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو، ميكيل أويارزابال وداني أولمو.

وعلى الجانب الآخر لعبت ساحل العاج بمجموعة من الشباب، بالإضافة لفرانك كيسييه نجم ميلان وإريك بايي مدافع مانشستر يونايتد.

الأسبقية كانت لصالح ساحل العاج بشكل مبكر من اللقاء، بهدف أحرزه بايي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء ليتأزم موقف الإسبان.

الفريق الإسباني الحافل بالنجوم لم ييأس أو يستسلم، وتمكن من إدراك التعادل بعدها بـ20 دقيقة فقط عن طريق أولمو، ليعيد فريقه للصورة من جديد.

الأمور اشتعلت في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، بعدما سجل ماكس جاردل هدف التقدم لساحل العاج بالدقيقة 91، قبل أن يتعادل الفريق الخصم عن طريق رفائيل فيسينتي في الدقيقة 93.

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الكلمة كانت لصالح إسبانيا في الوقت الإضافي، حيث سجل ميكيل أويارزابال الهدف الثالث بالدقيقة 98، بينما قضى فيسينتي على آمال الأفيال بثنائية في الدقيقتين 117 و121.

وبهذه النتيجة تتأهل إسبانيا إلى نصف النهائي، لملاقاة الفائز من اليابان ونيوزلندا، لتقترب كثيرًا من ميدالية أولمبية.