أولريتش: نوير يمنع نوبل من الانضمام لبايرن ميونخ

تعرف على تصريحات أولريتش حول إمكانية انضمام حارس شالكه لبايرن ميونخ

أكد سيفن أولريتش، حارس بايرن ميونخ، أنّ ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، لن يقبل الانضمام لصفوف البافاري طالما تواجد مانويل نوير.

التقارير الصحفية تفيد رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع نوبل لخلافة نوير في المستقبل.

وقال أولريتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أنّه لو جاء سيرغب في اللعب أساسيًا وهذا الأمر مستحيل في ظل تواجد نوير".

وتابع: "نوير لديه عقد حتى 2021 وربما يستمر لبعد ذلك ولن يتخلى عن مكانه الأساسي لأجل لاعب شاب".

حارس بايرن ميونخ البديل أشاد بإمكانيات صاحب الـ 22 عامًا وما يقدمه مع شالكه خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أنّه يمتلك مقومات رائعة.

يزيد العمر ⏫ يزيد الشغف 💛



(📸: IG\bundesliga_en) pic.twitter.com/uJwwShREXx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

واختتم: "وجوده في بايرن ميونخ سيكون إضافة للفريق ولكني أعتقد أنّه لن يقبل أن يكون الحارس الثاني ولن يتخلى عن التواجد أساسيًا".

جدير بالذكر أنّ نوير قال إن نوبل أحد أهم الحراس في البوندسليجا ويستحق خلافته في المستقبل.