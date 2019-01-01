أولريتش: نوير سيعود ضد بروسيا دورتموند

تعرف على تصريحات أولريتش عقب التعادل مع فرايبورج

أكد زفن أولرايش، حارس بايرن ميونخ، عودة زميله في الفريق وقائد البافاري، مانويل نوير، لمباراة بروسيا دورتموند في الكلاسيكير يوم السبت المقبل.

أولرايش لعب مباراة فرايبورج في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 27 من الدوري الألماني.

وقال الحارس البديل في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "نوير يعاني من إصابة في السمانة ولن يغيب أكثر من يومين أو ثلاثة على الأكثر. أعتقد أنّه جاهز لمباراة بروسيا دورتموند".

وتابع: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الدفاعية وقبل المباراة كنا نتكلم عن الكرات العرضية ومع ذلك استقبلنا هدفًا بالطريقة ذاتها".

حارس البافاري أشار إلى أنّ التعادل لا يعني نهاية الأمور بالنسبة للمنافسة على البوندسليجا خاصة وأنّ الأسبوع المقابل مباراة دورتموند.

"ميسي هو نفس اللاعب في برشلونة والأرجنتين، نريده فقط أن يكون سعيدًا لأنه الأفضل بالنسبة لنا" - فالفيردي 🗨️ pic.twitter.com/MeTTyCwlft — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

واختتم: "بالطبع نريد الفوز بالمباراة وجلب النقاط الثلاثة، ولعبنا بصورة سيئة في الشوط الأول لكن تحسنا بالشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص دون تسجيل أهداف".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند في ترتيب الدوري الألماني.