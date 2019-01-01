أولتراس يوفنتوس تعلن المصالحة ومساندة الفريق أمام أتلتيكو
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلنت "أولتراس" يوفنتوس إنهاء مقاطعتها لتشجيع الفريق والعودة لمساندة النادي في مباراته المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.
مشجعو الفريق المنتمين لروابط الأولتراس في المباريات الأخيرة امتنعوا عن التشجيع واكتفوا بحضور المباريات في صمت احتجاجاً على ارتفاع أسعار التذاكر.
بالوتيلي مع نيس:— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019
👕10 مباريات
⚽️ 0 اهداف
بالوتيلي مع @OM_Arab :
👕6 مباريات
⚽️ 4 أهداف
الإيطالي اليوم سيواجه فريقه القديم.. هل سيستمر في التسجيل🤔 pic.twitter.com/MJstOeWBlr
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ونشرت المجموعة بياناً أعلنت فيه كسر الصمت حباً للفريق ومساندة له الثلاثاء المقبل في مباراته الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد.
وكانت المجموعة قد بادلت باقي مشجعي يوفنتوس السباب في مباراة الفريق أمام أودينيزي الجمعة الماضية بالدوري الإيطالي. طالع هنا.
ويحتاج يوفنتوس للانتصار بفارق ثلاثة أهداف على الفريق الإسباني من أجل العبور لربع النهائي وتجنب وداع مبكر لدوري الأبطال.