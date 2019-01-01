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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

أولتراس شالكة يسحب شارة القيادة من ستامبولي بعد الخسارة المُذلة

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شالكة يعانى الموسم الحالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

طالب أولتراس نادي شالكة الألماني، استعادة شارة القيادة من قائد الفريق، الفرنسي بنيامين ستامبولي، بعد الخسارة من فورتونا دوسلدورف.

وسقط الرويال بلوز برباعية دون رد أمام الفريق الذي صعد للدوري الألماني الموسم الحالي، على أرضية ملعب فيلتينس ستديوم.

وعقب نهاية اللقاء، أكد الحارس الألماني، رالف فارمان، إعادة شارة قيادة الفريق إلى الأولتراس.

كما بكى اللاعب الفرنسي عقب نهاية اللقاء قائلاً: "نحن لاعبون صغار، ونادي شالكة كبير".

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وكانت جماهير النادي قد أعطت شارة القيادة التاريخية للاعب عقب عودته من الإصابة، بكسر في الوجنة.

وتشير تلك الشارة إلى العلاقة القوية والروابط بين الجماهير ولاعبي الفريق.

وتراجع شالكة للمركز الرابع عشر في الدوري الألماني، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

وتتقلص فرص الرويال بلوز في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بالخسارة ذهاباً بنتيجة 3-2 أمام مانشستر سيتي.

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