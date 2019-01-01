أوكرانيا تواجه خطر العقوبات بسبب اللاعب البرازيلي

واقعة غريبة في تصفيات أمم أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية برتغالية أن المنتخب الأوكراني يواجه احتمالية معاقبته وإلغاء نتائجه في تصفيات أمم أوروبا 2020 بعد إشراكه للاعب برازيلي.

وتعادلت أوكرانيا مع البرتغال في افتتاح لقاءات التصفيات، ثم فازت على لوكسمبورج بهدفين مقابل واحد لتتصدر المجموعة الثانية.

وذكرت "ريكورد" البرتغالية أن الواقعة تتعلق بالبرازيلي جونيور مورايش، لاعب شاختار دونتسك، الذي مُنح الجنسية الأوكرانية مؤخراً.

وتنص اللوائح أن يجب أن يقضي اللاعب خمس سنوات في الأراضي الأوكرانية لمنحه الجنسية، ولكن مورايش قضى فقط أربعة أعوام وثمانية أشهر، وانتقل في نهايتها إلى الدوري الصيني.

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مارادونا اختفلت معه أو اتفقت .. سيظل واحدًا من أساطير كرة القدم الذي يجعل الجميع يتهافت عليه عند رؤيته.♥ pic.twitter.com/b3Y2AUBU4p — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

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وأشارت الصحيفة البرتغالية أن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقاً في حال طلب لوكسمبورج الأمر بعدما شارك اللاعب في مباراتها الأخيرة مع الأوكران.

وتحدث تقرير الصحيفة أن أوكرانيا قد تواجه عقوبة تصل إلى إلغاء نتائج المبارتين واعتبارها خاسرة أمام البرتغال ولوكسمبورج.

وعلق يوري زابيسوتسكي، سكرتير الاتحاد الأوكراني، على القضية للصحافة قائلاً: "نحن نتابع الأمر ولكن نؤكد أن اللاعب قضى خمس أعوام في أوكرانيا متواصلة".

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً في الأيام المقبلة للتعليق على الأزمة في ظل التقارير عن تقدم لوكسمبورج بشكوى رسمية في الساعات المقبلة.