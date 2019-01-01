أوفرمارس: لسنا نوّرد لاعبين لبرشلونة
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أكد المدير الرياضي لأياكس الهولندي، مارك أوفرمارس، أنه دخل في مفاوضات من أجل استعارة عدة لاعبين من برشلونة.
كما شدد على أن فريقه لن يصبح مورد لبرشلونة، بعدما ضم النادي فرينكي دي يونج وتربطه التقارير بضم ماتياس دي ليخت.
وضم أياكس من برشلونة، بويان كريكيتش في موسم 2013-14 على سبيل الإعارة، مقابل بيع جاسبر سيلسين وفرينكي دي يونج.
وقال الهولندي لـ"نوس": "لدينا روابط جيدة مع برشلونة، وبرشلونة يبحثون إمكانية إعارة عدة لاعبين لنا، بالطبع لن نحصل على عدد كبير من لاعبي برشلونة، نحن لسنا فرع لنادي".
متعة أوروبا هاجرت إلى قطر والسعودية هذا الأسبوع، مع خالص التحية للجماهير التي صنعت الحدث 👏👏— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019
رسالة موجهة إلى بيكيه وتتويج لرجل الدقائق الأخيرة، فمن كان؟ 🤔#يلاجول #YallaGoal pic.twitter.com/66MNHgM62S
وتابع: "لدينا بالفعل مواهب في أكاديمية الشباب، قد يكونون أكبر سنًا، وبالرغم من ذلك الخطط لم يتم تطويرها حتى الآن".
ولم يحصل أياكس على أي صفقات إعارة في السنوات الأخيرة، سوى بيرتراند تروراي وتيم كرول.
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ويفكر برشلونة في ضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا الذي جدد تعاقده مع أياكس لموسم جديد.