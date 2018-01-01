أوفرمارس: أياكس يجب أن يبيع دي ليخت ودي يونج

من سيفوز بخدمات الثنائي الشاب؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، بأن فريقه سيكون مضطراً لبيع نجميه فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت بسبب الأمور المادية.

وارتبط الثنائي الشاب بعدة أندية من عمالقة القارة على رأسها برشلونة، يوفنتوس، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وقال أوفرمارس في تصريحات نقلتها "سبورت": "الأمور المادية أصبحت مهمة للغاية، قبل سنوات كان أياكس يمكنه الاحتفاظ باللاعبين حتى 26 عاماً". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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(📸: @omomani) pic.twitter.com/DK4v7PTqza — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

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وواصل: "ولكن هذا في الماضي، الآن الأمر صعب بعد 20-21 عاماً، لا يمكن أن تحافظ على فريق لمدة طويلة وستكون مجبر على إعادة البناء".

وختم: "ولكن يبقى هدف أياكس هو أن يبقى ضمن أفضل 16 فريقاً في أوروبا وزعامة الكرة الهولندية".

وكانت تقارير قد أشارت أن أياكس حدد سعر كلاً من الثنائي دي ليخت ودي يونج في حدود 60-70 مليون يورو.