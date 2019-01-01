أوسكار يفتح باب الشائعات عن مفاوضاته مع إنتر

اللاعب تحدث سابقاً عن مفاوضات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عادت الشائعات عن إمكانية انتقال البرازيلي أوسكار، لاعب شنجهاي، لصفوف إنتر من جديد في الساعات الأخيرة بعد مشاهدته في ميلانو.

اللاعب تحدث قبل قرابة شهر عن وجود مفاوضات مع إنتر وميلان من أجل إعادته إلى أوروبا من الصين.

ونقل موقع "باسيوني إنتر" صورة للاعب خارج مقر النيراتزوري صباح اليوم الجمعة، مما أشعل الحديث عن المفاوضات بين الطرفين.

‼️⚠️ FOTO ESCLUSIVA⚠️‼️ #Oscar a Milano a due passi dalla sede dell'#Inter. Spinge per il ritorno in Europa



Tra pochissimo tutti i dettagli via @daniele_najjar pic.twitter.com/MPkp8h6mfF — Passioneinter.com (@passione_inter) August 30, 2019

ويبحث إنتر عن لاعب خط وسط إضافي لتدعيم صفوفه، وارتبط بالثنائي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

وذكرت "توتوسبورت" أن من المرشحين كذلك الفرنسي بليز ماتويدي، والذي قد يعرضه يوفنتوس للمبادلة مقابل ماورو إيكاردي.

أوسكار سبق له أن تألق في أوروبا بقميص تشيلسي، وينتهي عقده مع شانجهاي في 2020.