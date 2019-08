عادت الشائعات عن إمكانية انتقال البرازيلي أوسكار، لاعب شنجهاي، لصفوف إنتر من جديد في الساعات الأخيرة بعد مشاهدته في ميلانو.

اللاعب تحدث قبل قرابة شهر عن وجود مفاوضات مع إنتر وميلان من أجل إعادته إلى أوروبا من الصين.

ونقل موقع "باسيوني إنتر" صورة للاعب خارج مقر النيراتزوري صباح اليوم الجمعة، مما أشعل الحديث عن المفاوضات بين الطرفين.

‼️⚠️ FOTO ESCLUSIVA⚠️‼️ #Oscar a Milano a due passi dalla sede dell'#Inter. Spinge per il ritorno in Europa



Tra pochissimo tutti i dettagli via @daniele_najjar pic.twitter.com/MPkp8h6mfF