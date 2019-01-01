الانتقالات

أوسكار يفتح باب الشائعات عن مفاوضاته مع إنتر

التعليقات()
Getty Images
اللاعب تحدث سابقاً عن مفاوضات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عادت الشائعات عن إمكانية انتقال البرازيلي أوسكار، لاعب شنجهاي، لصفوف إنتر من جديد في الساعات الأخيرة بعد مشاهدته في ميلانو.

اللاعب تحدث قبل قرابة شهر عن وجود مفاوضات مع إنتر وميلان من أجل إعادته إلى أوروبا من الصين.

ونقل موقع "باسيوني إنتر" صورة للاعب خارج مقر النيراتزوري صباح اليوم الجمعة، مما أشعل الحديث عن المفاوضات بين الطرفين.

ويبحث إنتر عن لاعب خط وسط إضافي لتدعيم صفوفه، وارتبط بالثنائي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

اختيارات المحررين

وذكرت "توتوسبورت" أن من المرشحين كذلك الفرنسي بليز ماتويدي، والذي قد يعرضه يوفنتوس للمبادلة مقابل ماورو إيكاردي.

أوسكار سبق له أن تألق في أوروبا بقميص تشيلسي، وينتهي عقده مع شانجهاي في 2020.

إغلاق