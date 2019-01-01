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أوسبينا يغادر معسكر كولومبيا

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Raul ARBOLEDA
ظروف طارئة لحارس نابولي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية أن دافيد أوسبينا، حارس كولومبيا، غادر معسكر البلاد في كوبا أمريكا بسبب ظروف عائلية طارئة.

أوسبينا كان الحارس الأساسي في اللقاءين الماضيين والانتصارات على الأرجنتين وقطر ولم يتلق أي هدف.

وذكرت "إي إس بي إن" أن حارس نابولي عاد لكولومبيا بعد علمه بتعرض والده لوعكة صحية، وحصل على إذن بالسفر.

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وسيغيب أوسبينا عن لقاء كولومبيا مساء السبت أمام باراجواي في ختام لقاءات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا.

وينتظر أن يشارك الحارس البديل كاميلو فارجاس كأساسي في المباراة لتعويض غياب أوسبينا.

وضمنت كولومبيا العبور لربع النهائي وصدارة المجموعة، إذ تحتل الباراجواي المرتبة الثانية برصيد نقطتين.

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