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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أوسبينا يسقط مغشيًا عليه في مواجهة نابولي وأودينيزي

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الكولومبي معار من أرسنال الإنجليزي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعرض الحارس الكولومبي، دافيد أوسبينا، إلى الإغماء، في مباراة نابولي أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي بالجولة الـ28.

ولم يستطع الحارس الكولومبي استكمال اللقاء، ليخرج قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

وعوّض الحارس الإيطالي الشاب، أليكس ميريت، الحارس الكولومبي المُعار من صفوف أرسنال الإنجليزي.

وأصيب الحارس في الرأس بعد تدخل قوي مع بيسوتو لاعب أودينيزي في الدقائق العشرة الأولى من اللقاء.

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وبعدما تلقى العلاج على أرضية الملعب طلب الحارس مواصلة المشاركة في اللقاء.

إلا أنه سقط مجددًا مغشيًا عليه في أرضية اللقاء قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

ليتم نقل اللاعب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى من أجل المزيد من الفحوصات الطبية.

ويسعى نابولي لتقليص الفارق مع يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي، عقب خسارة السيدة العجوز الأولى الموسم الجاري.

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