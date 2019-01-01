أوسبينا يسقط مغشيًا عليه في مواجهة نابولي وأودينيزي

الكولومبي معار من أرسنال الإنجليزي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تعرض الحارس الكولومبي، دافيد أوسبينا، إلى الإغماء، في مباراة نابولي أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي بالجولة الـ28.

ولم يستطع الحارس الكولومبي استكمال اللقاء، ليخرج قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

وعوّض الحارس الإيطالي الشاب، أليكس ميريت، الحارس الكولومبي المُعار من صفوف أرسنال الإنجليزي.

اسمع كيف يشرح أليجري أنه الخسارة أمام جنوى كانت جيدة ومفيدة 👂🔽 pic.twitter.com/RfO7BmKmb5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

وأصيب الحارس في الرأس بعد تدخل قوي مع بيسوتو لاعب أودينيزي في الدقائق العشرة الأولى من اللقاء.

وبعدما تلقى العلاج على أرضية الملعب طلب الحارس مواصلة المشاركة في اللقاء.

إلا أنه سقط مجددًا مغشيًا عليه في أرضية اللقاء قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

ليتم نقل اللاعب بسيارة الإسعاف إلى المستشفى من أجل المزيد من الفحوصات الطبية.

ويسعى نابولي لتقليص الفارق مع يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي، عقب خسارة السيدة العجوز الأولى الموسم الجاري.