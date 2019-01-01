أوسبينا: لا ألعب مع نابولي بسبب شروط أرسنال

الحارس أصبح جليس مقاعد البدلاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح دافيد أوسبينا، حارس نابولي، أن عدم مشاركته مع فريقه وجلوسه احتياطياً يرجع لبنود خاصة في عقد إعارته من أرسنال.

ويلعب الكولومبي مع نابولي معاراً من أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن تتحول الإعارة إلى إلزامية شراء بعد خوضه عدد غير معلن من المباريات.

وقال أوسبينا مع رديو "بلو": "موقفي الحالي هو أنني ألعب معاراً من أرسنال ولكن ستتحول تلقائياً إلى شراء نهائي في حال خوضي عدد معين من المباريات".

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وأضاف: "الوضع ليس بيدي، أنتظر قرار نابولي، النادي صرف أموالاً كبيرة على ميريت، وهو يافع ويملك مستقبلاً باهراً، كنت أعرف أن الوضع سيكون هكذا مع تعافيه".

وفتح أوسبينا الباب للرحيل إلى أمريكا الجنوبية بعد ارتباطه ببوكا جونيورز: "أريد البقاء في أوروبا، ولكن لا استبعد العودة لمكان قريب من موطني".

وخاض أوسبينا 17 مباراة هذا الموسم مع نابولي في جميع المسابقات ولكن تراجع لمقاعد الاحتياط بعد عودة أليكس ميريت من الإصابة.